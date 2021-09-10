Украина Портал госуслуг "Дія" на один день остановит свою работу - известна причина

2021-09-10 13:12

Портал государственных услуг "Дія" на один день остановит свою работу в связи с установкой обновлений.

"Будут обновляться адресные справочники, поэтому вы не сможете воспользоваться услугами на портале. Все заработает уже 11 сентября", - говорится в сообщении "Дія" в Facebook.

Цель обновлений - безошибочное отражение принадлежности населенных пунктов к общинам.

Ожидается, что обновление продлится около суток, то есть ориентировочное время возобновления работы портала - 2.00 субботы, 11 сентября.

"Мы работаем в турборежиме, чтобы услуги восстановились как можно быстрее", - заявили там.

При этом в "Дії" уточнили, что обновления происходят на портале "Дія".

"Приложение будет работать в штатном режиме. Поэтому е-документы будут рядом с вами", - сказано в сообщении.

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