Украина Сколько нужно ждать оформления субсидий: в Кабмине назвали срок

2021-09-11 14:00

Новые правила назначения и начисления субсидий породили много вопросов у получателей выплат.

Журналисты ознакомились с официальной информацией, чтобы узнать, как долго продолжается процедура, и сколько нужно ждать оформления субсидий.

Комиссии, которые ранее решали вопрос назначения субсидий в отдельных случаях, сегодня отменены. Поэтому решение о назначении субсидии во всех случаях принимается непосредственно органами социальной защиты населения на основании представленных документов.

Благодаря такому нововведению срок назначения субсидии сокращается. Процедура, которая раньше занимала 30 дней, теперь будет проходить в течение 10 дней, то есть втрое быстрее, сообщает Министерство социальной политики.

Ранее мы рассказали, владельцы каких автомобилей могут забыть о субсидии. Не имеют право на выплаты владельцы машины, с момента выпуска которой прошло менее пяти лет, или двух и более авто возрастом менее 15-ти лет.