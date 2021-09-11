Сколько украинцы задолжали за коммуналку: Госстат назвал астрономическую сумму
2021-09-11 15:00
Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за июль 2021 сократилась на 1,9 млрд гривен и по состоянию на сейчас составляет 1,9 млрд гривен.
Согласно данным Государственной службы статистики Украины, долги украинцев составили:
- за поставку и распределение природного газа - 23,7 млрд гривен,
- за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,3 млрд гривен,
- за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,5 млрд гривен,
- за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд гривен,
- за обращение с бытовыми отходами - 1,2 млрд гривен,
- за поставку и распределение электрической энергии - 7,1 млрд гривен.