Украина Сколько украинцы задолжали за коммуналку: Госстат назвал астрономическую сумму

2021-09-11 15:00

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за июль 2021 сократилась на 1,9 млрд гривен и по состоянию на сейчас составляет 1,9 млрд гривен.





Согласно данным Государственной службы статистики Украины, долги украинцев составили: