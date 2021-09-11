Украина Сколько украинцы задолжали за коммуналку: Госстат назвал астрономическую сумму

2021-09-11 15:00

 

Задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг за июль 2021 сократилась на 1,9 млрд гривен и по состоянию на сейчас составляет 1,9 млрд гривен.

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, долги украинцев составили:

  • за поставку и распределение природного газа - 23,7 млрд гривен,
  • за поставку тепловой энергии и горячей воды - 20,3 млрд гривен,
  • за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,5 млрд гривен,
  • за управление многоквартирным домом - 5,5 млрд гривен,
  • за обращение с бытовыми отходами - 1,2 млрд гривен,
  • за поставку и распределение электрической энергии - 7,1 млрд гривен.
subscriber subscriber

Еще по теме

Сколько нужно ждать оформления субсидий: в Кабмине назвали срок

2021-09-11 14:00

Стало известно, сколько выходных будет у украинцев в октябре

2021-09-11 11:30

Лавров назвал условие для нормандской встречи

2021-09-09 20:40

Насколько опасен штамм "Дельта" для детей: ученые назвали свежие цифры

2021-09-08 20:20

Еще новости в разделе "Украина"

Сколько украинцы задолжали за коммуналку: Госстат назвал астрономическую сумму

2021-09-11 15:00

Сколько нужно ждать оформления субсидий: в Кабмине назвали срок

2021-09-11 14:00

С 1 октября ряду украинцев повышают пенсии

2021-09-11 13:30

Названые самые противные знаки Зодиака - палец в рот не клади, откусят с рукой

2021-09-11 13:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Сколько украинцы задолжали за коммуналку: Госстат назвал астрономическую сумму 2021-09-11 15:00
Сколько нужно ждать оформления субсидий: в Кабмине назвали срок 2021-09-11 14:00
С 1 октября ряду украинцев повышают пенсии 2021-09-11 13:30
Названые самые противные знаки Зодиака - палец в рот не клади, откусят с рукой 2021-09-11 13:00