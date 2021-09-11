Украина Стало известно, сколько выходных будет у украинцев в октябре

2021-09-11 11:30

 

Украинцев ждет дополнительный выходной, который потом придется отработать

Стало известно, сколько у украинцев будет выходных и праздничных дней в октябре. Также в этом месяце украинцев ждет небольшой викенд.

В октябре 2021 будет всего 20 рабочих дней и 11 выходных дней.

Главный праздник следующего месяца - День защитника Украины, который ежегодно отмечается 14 октября. Благодаря этому у украинцев будут дополнительные выходные дни.

В этом году 14 октября – это четверг, поэтому следующий день, пятница 15 октября, тоже будет нерабочим днем. Поэтому украинцев ждет четыре выходных дня подряд. Но «лишний» выходной надо будет отработать в субботу 23 октября. Поэтому рабочая неделя после выходных будет длинной, придется работать 6 дней из 7.

Всего в октябре будет 11 выходных: 2, 3, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 24, 30, 31 октября.

Такой график выходных и рабочих дней применен при рабочей неделе 5 на 2.

Напомним, согласно новому исследованию ученых, офисная работа оказалась гораздо опаснее, чем считалось до этого. И речь идет не только о нагрузке на спину или не вреде сидячего образа жизни.

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