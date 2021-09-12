Семьи участников Революции Достоинства и войны на Донбассе получат квартиры: названы 4 категории
2021-09-12 13:00
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по улучшению жилищных условий семей участников войны на Донбассе и Революции Достоинства.
Об этом сообщается на сайте главы государства.
Своим указом Владимир Зеленский поставил задачу украинскому правительству принять меры по социальной защите упомянутых категорий граждан, в том числе предусмотрев в проекте госбюджета Украины на следующий год расходы на выплату денежной компенсации за причитающиеся для получения жилые помещения.
Нововведения будут касаться граждан Украины, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа следующих категорий:
- семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО/ООС;
- переселенцев (ВПО), которые принимали непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии;
- семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, которое было получено на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств;
- семей погибших участников Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции Достоинства.
Кроме этого, как говорится на сайте президента, Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить с 2022 функционирование Единого госреестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.