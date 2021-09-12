Украина Семьи участников Революции Достоинства и войны на Донбассе получат квартиры: названы 4 категории

2021-09-12 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ по улучшению жилищных условий семей участников войны на Донбассе и Революции Достоинства.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Своим указом Владимир Зеленский поставил задачу украинскому правительству принять меры по социальной защите упомянутых категорий граждан, в том числе предусмотрев в проекте госбюджета Украины на следующий год расходы на выплату денежной компенсации за причитающиеся для получения жилые помещения.

Нововведения будут касаться граждан Украины, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа следующих категорий:

семей погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного во время участия в антитеррористической операции; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО/ООС;

переселенцев (ВПО), которые принимали непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии;

семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, которое было получено на территории этих государств во время конфликтов; лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств;

семей погибших участников Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства; лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции Достоинства.

Кроме этого, как говорится на сайте президента, Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить с 2022 функционирование Единого госреестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.