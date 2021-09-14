Украина Киев планирует открыть на границе с Польшей три-четыре новых пункта пропуска

2021-09-14 09:21

Власти Украины откроют на границе с Польшей три-четыре новых пункта пропуска. Об этом заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица в эфире ТВ.

"У нас есть планы, у нас работает межведомственная комиссия, которая занимается разработкой планов по открытию пунктов пропуска. У нас есть наработки, есть места, где мы бы хотели открыть эти переходы", - уточнил дипломат.

По его словам, новые пограничные пункты появятся во Львовской области (на участке границы в районе польского города Перемышля) и в Волынской. Кроме того, власти рассматривают возможность открытия нового пункта на Закарпатье.

"Может быть, даже в Закарпатской области, хотя там этот пункт пропуска, скорее всего, будет пока пешеходный", - отметил Дещица.

Посол объяснил, что в Закарпатской области изучают возможность создания пункта пропуска на границе с Польшей и Словакией. Но проблема в том, уточнил он, что это территории национальных парков: на Закарпатье приграничная зона находится на территории национального парка "Ужанский", в Словакии - "Полонины", в Польше - "Бещадский".

"Словакия, Украина и Польша. Но там еще труднее вести переговоры, потому что этот пункт пропуска находится в заповедной зоне. Поэтому нужно еще разрешение национального парка", - подчеркнул он.

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