Украина Имеют ли право на пенсии украинцы за рубежом: чем регулируется вопрос

2021-09-13 20:20

Украинцы могут выехать за рубеж на постоянное место жительства и при этом сохранить за собой право на пенсионные выплаты в Украине, которое гарантирует Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и регулирует Постановление Пенсионного Фонда №4-5.

Об этом пишет “Українська газета”.

В зависимости от страны проживания для начисления и выплаты пенсий применятся территориальный либо пропорциональный принцип.

В соответствии с соглашениями Украины с Беларусью, Арменией, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Венгрией, Молдовой, Грузией, Азербайджаном, Монголией и Румынией украинцам, проживающих в перечисленных государствах пенсионные выплаты осуществляет страна проживания. Пенсии начисляются с учетом суммы страхового стража, который был получен в обеих странах.

Если украинец переехал в Болгарию, Эстонию, Латвию, Литву, Испанию, Чехию, Словакию, Португалию или Польшу применяется пропорциональный принцип пенсионного обеспечения. Пенсию обязуются выплачивать оба государства, пропорционально страхового стажа, отработанного на территории каждого из них в отдельности.

Ранее законодательством Украины предусматривалось прекращение выплаты пенсий в случае выезда украинца на ПМЖ в другую страну. Положение утратило законную силу еще в 2009 году, но сотрудники Пенсионного фонда до сих пор прекращают выплаты пенсионерам, выезжающим за границу.

Такие действия являются противоправными и нарушают права пенсионеров, за восстановлением которых нужно обращаться в суд.