Риск увеличивается. Одна из вакцин в Украине может испортиться уже осенью: что известно

Вакцина AstraZeneca в Украине может испортиться, поскольку осенью истекает срок ее годности. Эксперты отмечают, что темпы ее использования нужно увеличивать.
Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрия Ганиченко.
Как сообщил Ганиченко, начиная с августа в Украину поставила свыше 3 млн доз вакцины AstraZeneca, препарат поступал из разных государств как гумпомощь.
"Эту вакцину Украина получила с довольно неплохим сроком годности - конец октября и конец ноября. Когда она поступала в Украину, практически вся имеющаяся вакцина была использована", - рассказал он.
Вместе с тем, Ганиченко добавил, что сейчас в сутки делают лишь 10 тыс. прививок вакциной AstraZeneca и если таки темпы продолжатся, то "с каждым днем увеличивается риск того, что вакцина AstraZeneca не будет использована полностью".
"Есть большой риск, что вакцина испортится. Риск увеличивается с каждым днем. Во избежание порчи вакцины необходимо увеличивать ее темпы использования в 5 раз", - добавил он.
Кроме того, он подчеркнул, что решение по вакцине AstraZeneca нужно принимать уже сейчас и предложил такие возможные варианты: