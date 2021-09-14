Украина Переход на зимнее время: когда все будет происходить в 2021 году

2021-09-14 17:00

Украина живет по зимнему и летнему времени с 1981 года, вскоре нас ждет новый перевод часов

Несмотря на неоднократные попытки отменить перевод часов в Украине, законопроект по этой теме прошел лишь первое чтение и был отправлен на доработку. Это означает, что для украинцев ничего не поменялось.

На этот раз осенью страна возвращается на зимнее времяисчисление.

Изначально данная процедура проводилась для того, чтобы сэкономить электроэнергию, примерно на 1-3%. Поэтому осенью стрелки часов переводят на зимнее время — на час назад, а весной — на летнее, на час вперед.

Осенью украинцы снова переведут стрелки часов на час назад, обычно это происходит в последнее воскресенье октября. В этом году этот день приходится на 4 утра 31 октября. Это позволит в выходной, воскресенье, спать на час дольше и продолжит сутки на один час.

Эксперты рекомендуют перевести часы на час назад с вечера субботы, чтобы избежать путаницы утром следующего дня. Отметим, что гаджеты, имеющие выход в интернет, осуществляют перевод часов автоматически.