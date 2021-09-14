Украина Шмыгаль рассмеялся, говоря о возможном переходе на латиницу

2021-09-14 17:40

За комментарием глава правительства предложил обратиться к секретарю СНБО Данилову, который ранее озвучил это предложение.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассмеялся в ответ на вопрос о том, что он думает о возможном переходе Украины на латиницу. Это произошло в ходе пресс-конференции во вторник, 14 сентября.

Ранее с соответствующей идеей выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Отвечая на вопрос, Шмыгаль не смог сдержать улыбку.

"Я предлагаю просто спросить у господина Данилова, уточнить, если вам интересно. Он даст все ответы. Спасибо", - сказал глава правительства журналистке, которая задала вопрос.

Свою позицию по этому поводу он так и не озвучил.

Напомним, глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. Такой переход он назвал "одной из фундаментальных вещей". При этом английский язык должен стать обязательным для изучения с детского сада.

В свою очередь языковый омбудсмен Тарас Креминь не понял идею Данилова о внедрении латиницы вместо кириллицы в украинском языке. А в НАН Украины переход на латиницу назвали нонсенсом.