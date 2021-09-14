Украина Средняя зарплата в конце 2022 года превысит 17,5 тысяч гривен, - Шмыгаль

2021-09-14 21:20

В Кабмине прогнозируют рост средней зарплаты украинцев на следующий год. В конце 2022 года она составит 17 500 гривен.

Об этом во вторник, 14 сентября, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

По его словам, среднемесячная заработная плата в следующем году достигнет 15 258 гривен.

«Это достаточно высокий уровень. Это значит, что уже в конце года средняя заработная плата будет достигать более 17 500 гривен. И это будет позволять расти реальному уровню заработной платы», — считает глава правительства.

По словам Шмыгаля, правительство следит за тем, чтобы росла не только номинальная заработная плата, но и реальная.

Как мы писали раньше, в январе-июле 2021 года среднемесячная заработная плата штатных работников в Киеве составила 19 612 гривен. Это на 45,7% больше, чем в целом по стране - 13 458 гривен.

Выше средней по стране зарплата в Донецкой области - 14 502 гривен, в Киевской области - 13 693 гривен, Запорожской области - 13 336 гривен, в Днепропетровской - 13 290 грн.

Меньше всего платили в Кировоградской области - 10 756 гривен (79,9%) и Черновицкой области - 10 846 гривен (80,6 %) от средней зарплаты по стране.