Украина Бабье лето подходит к концу: когда по Украине ударят холода

2021-09-14 21:40

Бабье лето, которое баловало украинцев в последние дни, уже собирается в дорогу. В конце недели ожидаются дожди, за которыми придет резкое похолодание.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

“В конце недели: пятницу, субботу, воскресенье, через территорию Украины будет проходить циклон, который принесет дожди. И уже после циклона, в начале следующей недели, будет существенное снижение температуры", – отметила она.

В пятницу, 17 сентября, зальет весь запад и север, а 18 уже всю территорию страны. При этом, в Крыму и на востоке ожидаются грозы. В части северных и восточных регионов ночью столбики термометров опустятся до +2-8 градусов.