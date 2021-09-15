Украина Сепаратисты применили запрещенную артиллерию, ранен украинский защитник

2021-09-15 12:04

За прошедшие сутки сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранения.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, в районе населенного пункта Пески противник вел огонь из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Нью-Йорка сепаратисты дважды обстреляли позиции ВСУ из станковых противотанковых гранатометов.

Около населенного пункта Шумы враг совершил обстрел из запрещенной минскими договоренностями артиллерии калибра 122 мм и минометов 120 калибра.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – рассказали в штабе и заверили, что на вражеские обстрелы украинские бойцы открывали ответный огонь.

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