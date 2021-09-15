Украина Украина готова продлить контракт с "Газпромом", но с одним условием

2021-09-15 16:20

 

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что Украина готова продлить контракт на транзит газа с "Газпромом". Условием для этого он назвал сохранение объемов закупок компаниями ЕС.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Те объемы, которые сейчас идут через Украину, должны быть перенесены в контракты с европейскими компаниями на долгую перспективу. Мы должны, таким образом, получить гарантии того, что транзит через Украину будет сохранен", — подчеркнул Витренко.

Он добавил, что Украина готова вести переговоры с "Газпромом", но само по себе продление срока действия договора не дает достаточных гарантий для сохранения транзита газа через Украину.

"Для этого нужны, в первую очередь, контракты с европейскими компаниями", — уточнил глава "Нафтогаза".

Соответствующие заявления Витренко сделал по итогам своих переговоров с немецкой делегацией о ситуации с транзитом газа в ЕС.

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