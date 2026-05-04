ВІЙНА В Україні Для українських військових вводять нові контракти з виплатами 250–400 тисяч грн

2026-05-04 08:25

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок реформування української армії — у травні відбудеться погодження усіх ключових деталей щодо треків, які командування та уряд обрали для змін ще у квітні.

Він заявив, що реформа стартує у червні — тоді ж повинні бути перші результати, "зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів СОУ".

Вводяться нові контракти для військових із виплатами 250–400 тисяч грн залежно від бойових завдань.

Перші рішення погоджені у квітні, у травні завершать деталі, а вже з червня очікуються перші результати.

Передбачено суттєве підвищення виплат: мінімум від 30 тис. грн для тилових посад і значно більше — для бойових.

Рівень грошового забезпечення залежатиме від участі в боях, досвіду та ефективності.

Також змінять систему комплектування: посилять контрактну службу та запровадять чіткі терміни служби з можливістю поетапного звільнення мобілізованих.

Вже цього року необхідно розпочати поетапну демобілізацію тих, кого мобілізували раніше.