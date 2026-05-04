ВІЙНА В Україні Для українських військових вводять нові контракти з виплатами 250–400 тисяч грн

2026-05-04 08:25

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок реформування української армії — у травні відбудеться погодження усіх ключових деталей щодо треків, які командування та уряд обрали для змін ще у квітні.

Він заявив, що реформа стартує у червні — тоді ж повинні бути перші результати, "зокрема у сфері фінансового забезпечення солдатів, сержантів та командирів СОУ".

Вводяться нові контракти для військових із виплатами 250–400 тисяч грн залежно від бойових завдань.

Перші рішення погоджені у квітні, у травні завершать деталі, а вже з червня очікуються перші результати.

Передбачено суттєве підвищення виплат: мінімум від 30 тис. грн для тилових посад і значно більше — для бойових.

Рівень грошового забезпечення залежатиме від участі в боях, досвіду та ефективності.

Окремий акцент — на піхоті: планують спеціальні контракти з виплатами 250–400 тис. грн залежно від завдань.

Також змінять систему комплектування: посилять контрактну службу та запровадять чіткі терміни служби з можливістю поетапного звільнення мобілізованих.

Вже цього року необхідно розпочати поетапну демобілізацію тих, кого мобілізували раніше.

subscriber subscriber

Еще по теме

ЗСУ зможуть значно швидше закуповувати, тестувати та впроваджувати інноваційні види озброєння

2026-04-14 12:31

Офіцера ЗСУ зловили на допомозі депутатам фіктивно проходити військову службу

2026-04-09 16:44

ЗСУ зачистили від рашистів населений пункт на Донеччині та зірвали потенційне просування ворога

2026-03-25 13:29

Міноборони радикально змінює підхід до закупівель дронів для ЗСУ

2026-03-12 13:32

Еще новости в разделе "ВІЙНА В Україні"

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі: РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ, НАСЛІДКИ УДАРІВ

2026-05-04 12:28

Спійманим на схемі для ухилянтів посадовцям Миколаївського ТЦК оголошено підозри

2026-05-04 10:33

На Полтавщині збудують одну з найбільших вітроелектростанцій у Європі

2026-05-04 09:30

Для українських військових вводять нові контракти з виплатами 250–400 тисяч грн

2026-05-04 08:25
Все статьи раздела "ВІЙНА В Україні"

ВІЙНА В Україні

Яка сьогодні ситуація в енергосистемі: РІВЕНЬ СПОЖИВАННЯ, НАСЛІДКИ УДАРІВ 2026-05-04 12:28
Спійманим на схемі для ухилянтів посадовцям Миколаївського ТЦК оголошено підозри 2026-05-04 10:33
На Полтавщині збудують одну з найбільших вітроелектростанцій у Європі 2026-05-04 09:30
Для українських військових вводять нові контракти з виплатами 250–400 тисяч грн 2026-05-04 08:25