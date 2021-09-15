Как отложить деньги на старость и не остаться без пенсии: украинцам дали советы

В Минфине напоминают украинцам о необходимости самостоятельно копить деньги на старость. Речь о пенсионном обеспечении, которое у многих, если не у большинства, может оказаться мизерным.
Министр финансов Сергей Марченко напоминает о необходимости собственных накоплений людям в возрасте 30-40 лет.
"Мне как сорокалетнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе – на пенсию рассчитывать не стоит. Она или будет достаточно низкой, или вообще она будет мизерной", – говорит Марченко.
Законопроект о введении накопительной пенсионной системы еще дорабатывают, но это не значит, что вариантов накопить средства сейчас нет.
Одним из таких экономисты считают правило откладывать по чуть-чуть на депозитный счет с каждой зарплаты. По мнению Павла Кухта, в этом случае деньги работают, а не пролеживают в кубышке.
"Банк застрахован в системе гарантирования вкладов до определенной суммы. Раньше это было 200 000, сейчас кажется эту сумму подняли. Они застрахованы. И к ним можно идти. Я бы все же рекомендовал идти в банки высшей категории", – говорит он.
Вариантом накопления может стать счет в негосударственном пенсионном фонде. Там все средства клиентов вкладываются:
- в акции;
- облигации;
- недвижимость;
- металлы.
По данным Минсоцполитики, в 2050 году в Украине 10 млн работающих должны будут "содержать" 12 млн пенсионеров. Вопрос усугубляют уже сейчас миллионы трудовых мигрантов, оплачивающих налоги в других странах. Нынешняя солидарная система с такой разницей не справится.