Украина Как отложить деньги на старость и не остаться без пенсии: украинцам дали советы

2021-09-15 17:20

 

В Минфине напоминают украинцам о необходимости самостоятельно копить деньги на старость. Речь о пенсионном обеспечении, которое у многих, если не у большинства, может оказаться мизерным.

Министр финансов Сергей Марченко напоминает о необходимости собственных накоплений людям в возрасте 30-40 лет.

"Мне как сорокалетнему, если ничего не менять в существующей пенсионной системе – на пенсию рассчитывать не стоит. Она или будет достаточно низкой, или вообще она будет мизерной", – говорит Марченко.

Законопроект о введении накопительной пенсионной системы еще дорабатывают, но это не значит, что вариантов накопить средства сейчас нет.

Одним из таких экономисты считают правило откладывать по чуть-чуть на депозитный счет с каждой зарплаты. По мнению Павла Кухта, в этом случае деньги работают, а не пролеживают в кубышке.

"Банк застрахован в системе гарантирования вкладов до определенной суммы. Раньше это было 200 000, сейчас кажется эту сумму подняли. Они застрахованы. И к ним можно идти. Я бы все же рекомендовал идти в банки высшей категории", – говорит он.

Вариантом накопления может стать счет в негосударственном пенсионном фонде. Там все средства клиентов вкладываются:

- в акции;

- облигации;

- недвижимость;

- металлы.

По данным Минсоцполитики, в 2050 году в Украине 10 млн работающих должны будут "содержать" 12 млн пенсионеров. Вопрос усугубляют уже сейчас миллионы трудовых мигрантов, оплачивающих налоги в других странах. Нынешняя солидарная система с такой разницей не справится.

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