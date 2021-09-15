Украина Синоптик предупредила о суровых морозах зимой

2021-09-15 16:40

 

Климатолог Вазира Мартазинова заявила о том, что зимы в Украине не исчезнут даже в связи с изменением климата.

"Мы не в Антарктиде живем. Холодные зимы в Украине будут даже в условиях глобального потепления. Изменение времен года оно не отменит", – сказала климатолог.

Мартазинова объяснила, что зиму определяет положение Земли относительно Солнца. И даже если сезоны могут становиться неустойчивыми и изменяться, они все равно остаются.

Что касается зимы 2021 года, то погода в Украине будет характеризоваться большими перепадами температур и сильными морозами. Климатолог также напомнила, что прошедшая зима в Украине была морозной и снежной. В частности, сильные снегопады наблюдались в феврале, а температура воздуха иногда опускалась до -20 °С.

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