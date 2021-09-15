Для получения выплат работающий должен работать в педагогической сфере не менее 30 лет. При этом, необходимо, чтобы ранее пенсионеру не назначалась выплата
При выходе на пенсию некоторые пенсионеры в Украине смогут получить 10-кратные выплаты при выходе на пенсию по возрасту.
Об этом говорится в Правилах ПФУ.
На такие выплаты могут рассчитывать работники педагогической сферы.
При этом необходимым условием является отсутствие предыдущей пенсии. Кроме того, мужчины должны иметь 35 лет, а женщины -30 лет стажа.