Украина Ряд пенсионеров получит десятикратные выплаты

2021-09-15 19:20

Для получения выплат работающий должен работать в педагогической сфере не менее 30 лет. При этом, необходимо, чтобы ранее пенсионеру не назначалась выплата

При выходе на пенсию некоторые пенсионеры в Украине смогут получить 10-кратные выплаты при выходе на пенсию по возрасту.

Об этом говорится в Правилах ПФУ.

На такие выплаты могут рассчитывать работники педагогической сферы.

При этом необходимым условием является отсутствие предыдущей пенсии. Кроме того, мужчины должны иметь 35 лет, а женщины -30 лет стажа.