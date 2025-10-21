Політика Вперше в історії прем'єр-міністром Японії обрано жінку

2025-10-21 14:44

Японський парламент проголосував за призначення лідера Ліберально-демократичної партії Санае Такаїчі на посаду прем'єр-міністра. Вона стала першою жінкою на цій посаді, повідомляє Kyodo.

Під час голосування в нижній палаті парламенту Такаїті набрала 237 голосів із 465. Її головний суперник, лідер Конституційно-демократичної партії Єсіхіко Нода отримав 149 голосів.

У Палаті радників для голосування знадобилоя два тури. Рештою Такаїчі нарала 125 голосів, а Нода – лише 46.

Перемога Такаїчі стала можливою завдяки альянсу Ліберально-демократичної партії і Партії інновацій, з якою напередодні було підписано коаліційну угоду.

Найближчим часом Такаїчі розпочне формування уряду. На думку експертів, вона успадкує загальну лінію правлячої партії, яка стикається з геополітичними загрозами і напруженими відносинами зі США через мита на важливі експортні галузі та оборонні зобов’язання.

Також зазначається, що у Такаїчі є менше двох тижнів, щоб підготуватися до візиту президента США Дональда Трампа до Японії.

