Украина Пенсионеры получат ежемесячную доплату по 300 грн: кого это коснется

2021-09-15 21:00

 

В Украине части пенсионеров с 1 октября 2022 году будут установлены ежемесячные доплаты в размере 300 гривен.

Об этом заявил в среду, 15 сентября, премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Доплата устанавливается для пенсионеров в возрасте 70-75 лет.

"Это те категории граждан, у которых пенсии меньше средней заработной платы 2020 года", - сказал Шмыгаль.

Данное решение правительство поддержало во время заседания.

Кроме этого, с марта 2023 года будет проводиться ежегодная индексация таких доплат.

"Это продолжение системной политики правительства в направлении установления более справедливых социальных выплат", - заявил Шмыгаль.

Уже с октября этого года пенсионеры в возрасте 75-80 лет начнут получать доплаты до 400 гривен, а с прошлого года выплаты по 500 гривен стали получать люди старше 80 лет.

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