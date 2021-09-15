Мир В тихом омуте черти водятся - кто самые жестокие знаки Зодиака

2021-09-15 22:00

Астрологи назвали четыре самых жестоких знака зодиакального круга. Абсолютно бессердечными оказались Овны, Скорпионы, Козероги и Рыбы.

Об этом пишет “Одеон-груп”.

Овен

Рожденные под этим созвездием мгновенно заводятся и бросаются в драку. В лайт-варианте они могут устроить истерику с криками и топаньем ногами. Месть Овнов отличается необычностью и жестокостью. В то же время, такое отношение еще надо “заслужить”, ведь представители этого знака Зодиака вспыльчивы, но отходчивы.

Скорпион

Астрологи считают, что в большинстве случаев бессердечные Скорпионы наносят вред не преднамеренно – просто пострадавших угораздило помешать им в осуществлении планов.

Козерог

Звезды наделили Козерогов мстительностью и эгоизмом. При этом рожденные под этим созвездием крайне расчетливы и бездушны. Козероги уверены в своей исключительности и любят подавлять окружающих.

Рыбы

В тихом омуте черти водятся – это про Рыб. С виду они безобидны, но не прощают обид. Представители этого знака Зодиака будут долго молчать, прежде чем нанести удар в спину, и сделают это в самый подходящий момент.