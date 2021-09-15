Мир В тихом омуте черти водятся - кто самые жестокие знаки Зодиака

2021-09-15 22:00

 

Астрологи назвали четыре самых жестоких знака зодиакального круга. Абсолютно бессердечными оказались Овны, Скорпионы, Козероги и Рыбы.

Об этом пишет “Одеон-груп”.

Овен

Рожденные под этим созвездием мгновенно заводятся и бросаются в драку. В лайт-варианте они могут устроить истерику с криками и топаньем ногами. Месть Овнов отличается необычностью и жестокостью. В то же время, такое отношение еще надо “заслужить”, ведь представители этого знака Зодиака вспыльчивы, но отходчивы.

Скорпион

Астрологи считают, что в большинстве случаев бессердечные Скорпионы наносят вред не преднамеренно – просто пострадавших угораздило помешать им в осуществлении планов.

Козерог

Звезды наделили Козерогов мстительностью и эгоизмом. При этом рожденные под этим созвездием крайне расчетливы и бездушны. Козероги уверены в своей исключительности и любят подавлять окружающих.

Рыбы

В тихом омуте черти водятся – это про Рыб. С виду они безобидны, но не прощают обид. Представители этого знака Зодиака будут долго молчать, прежде чем нанести удар в спину, и сделают это в самый подходящий момент.

subscriber subscriber

Еще по теме

Гороскоп для всех знаков зодиака на 14 сентября 2021

2021-09-13 20:40

Названые самые противные знаки Зодиака - палец в рот не клади, откусят с рукой

2021-09-11 13:00

Денег у них станет больше: в сентябре четыре знака Зодиака ожидает успех в финансах

2021-09-07 20:00

Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 сентября - сегодня можно приступать к решению любых проблем

2021-09-07 09:40

Еще новости в разделе "Мир"

В тихом омуте черти водятся - кто самые жестокие знаки Зодиака

2021-09-15 22:00

В Беларуси супружескую пару арестовали в пятый раз подряд за переписку в Соцсетях

2021-09-15 08:38

Цена на газ в Европе бьет рекорды. Уже выше 810 долларов

2021-09-14 22:00

Бархатный сезон: Египет открывает два новых туристических города и снижает стоимость авиабилетов

2021-09-14 13:05
Все статьи раздела "Мир"

Мир

В тихом омуте черти водятся - кто самые жестокие знаки Зодиака 2021-09-15 22:00
В Беларуси супружескую пару арестовали в пятый раз подряд за переписку в Соцсетях 2021-09-15 08:38
Цена на газ в Европе бьет рекорды. Уже выше 810 долларов 2021-09-14 22:00
Бархатный сезон: Египет открывает два новых туристических города и снижает стоимость авиабилетов 2021-09-14 13:05