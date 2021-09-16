Украина Минимальная зарплата в Украине станет выше, названы новые суммы: "Более 22,5 тысячи..."

2021-09-16 21:00

В госбюджете на 2022 год заложен небольшой рост минимальной зарплаты

Об этом стало известно из законопроекта №6000, обнародованного на портале Верховной Рады, передает Politeka.net.

Так, в будущем году "минималка" вырастит на 200 грн с октября: 1 января минимальная зарплата составит 6500 грн, а с 1 октября - 6700 грн.

В почасовом размере - с 1 января - 39,26 грн, с 1 октября - 40,46 грн.

Отметим, с 1 декабря этого года минимальная зарплата составит 6500 грн, вместо 6000.

Также в новом проекте госбюджета заложили средства на повышение зарплат учителям и врачам. Всего на медицину в следующем году выделят более 197 млрд гривен, что на 34 млрд больше, чем в этом году, и это должно позволить увеличить минимальные зарплаты медикам до 20 тысяч гривен.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, средняя зарплата врача в итоге должна составить более 22,5 тысячи грн.

В 2022 году планируется выделить 186 млрд грн на образование, что 17 млрд больше, чем в 2021-ом. Средства пойдут на повышение зарплат учителям, повышение стипендий в 1,5-2,5 раза в вузах и ПТУ.

Добавим, что этом году повышение зарплат учителям прошло 1 января - на 20%, а второе ожидается в декабре - на 9%.