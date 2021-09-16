Украина В Кабмине анонсировали новые доплаты пенсионерам: когда и сколько

2021-09-16 22:00

 

С 1 октября следующего года в Украине пенсионерам обещают доплачивать до 300 грн. каждый месяц.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70 – 75 лет будут установлены ежемесячные доплаты в сумме до 300 гривен», - сказал Шмыгаль.

По его словам, доплаты получат люди, у которых пенсионные выплаты не достигают средней зарплаты 2020 года.

Отметим, что в Украине решили поднять минимальную зарплату врачей до 20 тысяч гривен. Такое решение также приняли на заседании Кабинета министров Украины.

Кабмин заложил в государственный бюджет 2022 года на медицинскую отрасль 193 миллиарда гривен. Часть этих денег планируют потратить на указанное увеличение зарплат.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, медицинская отрасль, благодаря новому бюджету, сможет получит на 31 миллиард гривен больше, чем в 2021 году. По сравнению с 2019 годом – это будет двухкратное увеличение расходов на медицину. Премьер-министр сообщил, что после изменений минимальная зарплата врача достигнет 20 тыс. грн., а средняя – 22,5 грн.

Ранее мы сообщали, что в Украине начали подготовку к необычной переписи населения. На подготовку, а также воплощение этого проекта в 2023 году выделили 82 млн. грн.

 

 

subscriber subscriber

Еще по теме

Растаможка авто через "Дия": когда начнет работать

2021-09-16 21:40

Минимальная зарплата в Украине станет выше, названы новые суммы: "Более 22,5 тысячи..."

2021-09-16 21:00

Кабмин разрешил учить будущих водителей в онлайн формате

2021-09-15 21:40

В Кабмине рассказали, чем грозит рост цен на газ

2021-09-15 20:40

Еще новости в разделе "Украина"

В Кабмине анонсировали новые доплаты пенсионерам: когда и сколько

2021-09-16 22:00

Растаможка авто через "Дия": когда начнет работать

2021-09-16 21:40

Магнитные бури в сентябре и октябре: как себя обезопасить

2021-09-16 21:20

Минимальная зарплата в Украине станет выше, названы новые суммы: "Более 22,5 тысячи..."

2021-09-16 21:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В Кабмине анонсировали новые доплаты пенсионерам: когда и сколько 2021-09-16 22:00
Растаможка авто через "Дия": когда начнет работать 2021-09-16 21:40
Магнитные бури в сентябре и октябре: как себя обезопасить 2021-09-16 21:20
Минимальная зарплата в Украине станет выше, названы новые суммы: "Более 22,5 тысячи..." 2021-09-16 21:00