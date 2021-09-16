Магнитные бури в сентябре и октябре: как себя обезопасить
2021-09-16 21:20
Специалисты обновили календарь магнитных бурь на сентябрь-октябрь 2021 обновился. Умеренные возмущения магнитосферы (4 балла из 10) стоит ждать уже в 17-18 сентября.
Об этом свидетельствуют данные экспертов лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.
В течение четырех недель магнитных бурь не предвидется. Только три дня с повышенной геомагнитной активностью «желтого» уровня опасности.
Календарь магнитных бурь на сентябрь-октябрь 2021:
- 17 сентября — 4 балла из 10,
- 18 сентября — 4 балла из 10,
- 5 октября — 4 балла из 10.
В эти дни метеочувствительные люди могут жаловаться на головные боли, тошноту и головокружения, боли в районе сердца и затылка, скачки артериального давления. Ночи накануне магнитных бурь также могут также оказаться неспокойными:
- есть вероятность бессонницы;
- могут сниться кошмары или просто неприятные сны;
- из-за беспокойной ночи утром может ощущаться разбитость и сонливость.
На фоне мощных магнитных бурь врачи регистрируют даже волну инфарктных состояний, поэтому людям в зоне риска нужно быть особенно осторожными.
Симптомы:
- головные боли, мигрень, бессонница, скачки артериального давления;
- раздражительность и вспышки гнева, эмоциональная нестабильность;
- рассеянность, усталость, упадок сил, снижение концентрации;
- снижение сексуальной активности;
- потеря аппетита;
- обострение хронических заболеваний;
- учащение сердцебиения, тахикардия.
Как обезопасить себя:
- приготовить обезболивающие препараты, но не заниматься самолечением. Медикаменты должны быть согласованы с лечащим врачом;
- отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи;
- полноценный сон — не менее 7-8 часов в день;
- пить травяной чай — из ромашки, мяты, липы и т.п;
- по возможности больше находиться в спокойной обстановке или на отдыхе, чаще гулять на свежем воздухе;
- отложить принятие важных решений на более благоприятное время;.
- если соблюдать эти несложные условия, последствия пройдут практически незаметно для организма.
Однако полной защиты от магнитных бурь не существует.
Справка
Магнитные бури — это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки. Однако в научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей.