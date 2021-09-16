Украина Магнитные бури в сентябре и октябре: как себя обезопасить

2021-09-16 21:20

Специалисты обновили календарь магнитных бурь на сентябрь-октябрь 2021 обновился. Умеренные возмущения магнитосферы (4 балла из 10) стоит ждать уже в 17-18 сентября.

Об этом свидетельствуют данные экспертов лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН.

В течение четырех недель магнитных бурь не предвидется. Только три дня с повышенной геомагнитной активностью «желтого» уровня опасности.

Календарь магнитных бурь на сентябрь-октябрь 2021:

17 сентября — 4 балла из 10,

18 сентября — 4 балла из 10,

5 октября — 4 балла из 10.

В эти дни метеочувствительные люди могут жаловаться на головные боли, тошноту и головокружения, боли в районе сердца и затылка, скачки артериального давления. Ночи накануне магнитных бурь также могут также оказаться неспокойными:

есть вероятность бессонницы;

могут сниться кошмары или просто неприятные сны;

из-за беспокойной ночи утром может ощущаться разбитость и сонливость.

На фоне мощных магнитных бурь врачи регистрируют даже волну инфарктных состояний, поэтому людям в зоне риска нужно быть особенно осторожными.

Симптомы:

головные боли, мигрень, бессонница, скачки артериального давления;

раздражительность и вспышки гнева, эмоциональная нестабильность;

рассеянность, усталость, упадок сил, снижение концентрации;

снижение сексуальной активности;

потеря аппетита;

обострение хронических заболеваний;

учащение сердцебиения, тахикардия.

Как обезопасить себя:

приготовить обезболивающие препараты, но не заниматься самолечением. Медикаменты должны быть согласованы с лечащим врачом;

отказаться от кофе, сигарет, спиртного, энергетиков, жирной и жареной пищи;

полноценный сон — не менее 7-8 часов в день;

пить травяной чай — из ромашки, мяты, липы и т.п;

по возможности больше находиться в спокойной обстановке или на отдыхе, чаще гулять на свежем воздухе;

отложить принятие важных решений на более благоприятное время;.

если соблюдать эти несложные условия, последствия пройдут практически незаметно для организма.

Однако полной защиты от магнитных бурь не существует.

Справка

Магнитные бури — это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки. Однако в научном сообществе отсутствует единое мнение о влиянии магнитных бурь на здоровье и самочувствие людей.