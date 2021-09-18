Украина Украинцам без их ведома меняют поставщиков газа: цена намного выше

2021-09-18 12:30

Украинцев без их ведома переводят на новые тарифы на газ, с ценой в полтора раз выше.

Об этом пишет Обозреватель.

Так, украинцев переводят на другого поставщика газа (последней надежды - ППН) без их ведома. Это притом, что большинство поставщиков предлагают кубометр голубого топлива по цене до 8 грн, а у ППН приходится платить около 12 грн за куб.

На Поставщика последней надежды переводят тех, чей поставщик уже не может выполнять свои обязательства. Например, на другого поставщика, по такому принципу, перевели главу комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета при КГГА Олега Попенко.

При этом ППН предлагает следующие условия: гарантия поставок в течение 60 дней, цена на сентябрь – 12 грн за куб, цена меняется ежемесячно.

В том случае, если перевели на Поставщика последней надежды, нужно выбрать нового поставщика в течение 60 дней после перехода на ППН. А вот тем, кто не успеет подключиться к новому поставщику в срок 60 дней, газоснабжение могут отключить.