Украина Генассамблея ООН рассмотрит вопросы оккупированных Донбасса и Крыма

2021-09-19 11:30

Генеральная ассамблея ООН рассмотрит вопрос о временно оккупированных территориях Украины на очередной сессии.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины в Twitter, данный вопрос внесен в повестку дня 76-й сессии Генассамблеи.

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о внесении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ожидаем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушение территориальной целостности Украины и Устава ООН", - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что в 76-й сессии Генассамблеи ООН примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

Так, 20 сентября Зеленский отправится в СЩА, где 21-27 сентября пройдут общие дебаты 76-й сессии Генассамблеи ООН.