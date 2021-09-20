Украина Часть украинцев получит доплаты к пенсии с октября

2021-09-20 17:20

Министр социальной политики Марина Лазебная напомнила, что на прибавку к пенсии уже с 1 октября могут рассчитывать около одного миллиона украинцев.

Об этом пишет Соцпортал.

Отметим, что с октября на прибавку к пенсии могут рассчитывать пенсионеры в возрасте 75-80 лет, которые выполнили требования по стажу.

Ежемесячно данной категории граждан будут доплачивать по 400 гривен.

Также уже с 2022 года по 300 гривен ежемесячно будут доплачивать украинцам в возрасте 70-75 лет. Таких в стране около 4 миллионов.

Сейчас ежемесячную помощь уже получают пенсионеры 80+. Им доплачивают по 500 гривен. Эта помощь будет продлена и на 2022 год.