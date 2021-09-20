Украина Часть украинцев получит доплаты к пенсии с октября

2021-09-20 17:20

 

Министр социальной политики Марина Лазебная напомнила, что на прибавку к пенсии уже с 1 октября могут рассчитывать около одного миллиона украинцев.

Об этом пишет Соцпортал.

Отметим, что с октября на прибавку к пенсии могут рассчитывать пенсионеры в возрасте 75-80 лет, которые выполнили требования по стажу.

Ежемесячно данной категории граждан будут доплачивать по 400 гривен.

Также уже с 2022 года по 300 гривен ежемесячно будут доплачивать украинцам в возрасте 70-75 лет. Таких в стране около 4 миллионов.

Сейчас ежемесячную помощь уже получают пенсионеры 80+. Им доплачивают по 500 гривен. Эта помощь будет продлена и на 2022 год.

subscriber subscriber

Еще по теме

Украинцам вернут часть потраченных денег: кого это коснется, "в течение 60 дней..."

2021-09-19 13:00

В Кабмине анонсировали новые доплаты пенсионерам: когда и сколько

2021-09-16 22:00

Магнитные бури в сентябре и октябре: как себя обезопасить

2021-09-16 21:20

Локдаун могут вернуть в четырех областях Украины: в Минздраве предупредили украинцев

2021-09-16 20:00

Еще новости в разделе "Украина"

Часть украинцев получит доплаты к пенсии с октября

2021-09-20 17:20

На Украину надвигаются снегопады: синоптик рассказала, где ждать непогоду

2021-09-20 16:40

Как уменьшить затраты на коммуналку до 60%: украинцам дали советы

2021-09-20 16:20

Задержан скрывавшийся экс-милиционер, которого подозревают в причастности к расстрелам на Майдане

2021-09-20 15:46
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Часть украинцев получит доплаты к пенсии с октября 2021-09-20 17:20
На Украину надвигаются снегопады: синоптик рассказала, где ждать непогоду 2021-09-20 16:40
Как уменьшить затраты на коммуналку до 60%: украинцам дали советы 2021-09-20 16:20
Задержан скрывавшийся экс-милиционер, которого подозревают в причастности к расстрелам на Майдане 2021-09-20 15:46