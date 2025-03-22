ВОЙНА В Украине Украина ожидаемо опустилась в мировом рейтинге счастья, а США установили исторический антирекорд

2025-03-22 08:28

Украина оказалась на 111 месте в рейтинге счастья, потеряв позиции по сравнению с прошлым годом. Тем временем Финляндия возглавляет рейтинг восьмой год подряд, лидируя по уровню счастья. Об этом говорится в ежегодном отчете World Happiness Report 2025.



При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как уровень ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и восприятие коррупции.



Двадцатка самых счастливых стран мира выглядит так:

Финляндия Дания Исландия Швеция Нидерланды Коста-Рика Норвегия Израиль Люксембург Мексика Австралия Новая Зеландия Швейцария Бельгия Ирландия Литва Австрия Канада Словения Чехия

Афганистан снова оказался на последнем месте в списке - 147 место. Сьерра-Леоне, Ливан, Малави и Зимбабве замыкают пятерку самых несчастных стран мира.

Украина в этом году опустилась на 111 место в рейтинге.

США (24 место) опустились до самого низкого за всю историю показателя, а Великобритания (23 место) сообщила о самой низкой средней оценке жизни с момента публикации отчета в 2017 году. Коста-Рика и Мексика впервые вошли в первую десятку самых счастливых стран.