Украина ожидаемо опустилась в мировом рейтинге счастья, а США установили исторический антирекорд

Украина оказалась на 111 месте в рейтинге счастья, потеряв позиции по сравнению с прошлым годом. Тем временем Финляндия возглавляет рейтинг восьмой год подряд, лидируя по уровню счастья. Об этом говорится в ежегодном отчете World Happiness Report 2025.
При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как уровень ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и восприятие коррупции.
Двадцатка самых счастливых стран мира выглядит так:
Афганистан снова оказался на последнем месте в списке - 147 место. Сьерра-Леоне, Ливан, Малави и Зимбабве замыкают пятерку самых несчастных стран мира.
Украина в этом году опустилась на 111 место в рейтинге.
США (24 место) опустились до самого низкого за всю историю показателя, а Великобритания (23 место) сообщила о самой низкой средней оценке жизни с момента публикации отчета в 2017 году. Коста-Рика и Мексика впервые вошли в первую десятку самых счастливых стран.