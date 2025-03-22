ВОЙНА В Украине Украина ожидаемо опустилась в мировом рейтинге счастья, а США установили исторический антирекорд

2025-03-22 08:28

Украина оказалась на 111 месте в рейтинге счастья, потеряв позиции по сравнению с прошлым годом. Тем временем Финляндия возглавляет рейтинг восьмой год подряд, лидируя по уровню счастья. Об этом говорится в ежегодном отчете World Happiness Report 2025.

При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как уровень ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, свобода, щедрость и восприятие коррупции.

Двадцатка самых счастливых стран мира выглядит так:

  1. Финляндия
  2. Дания
  3. Исландия
  4. Швеция
  5. Нидерланды
  6. Коста-Рика
  7. Норвегия
  8. Израиль
  9. Люксембург
  10. Мексика
  11. Австралия
  12. Новая Зеландия
  13. Швейцария
  14. Бельгия
  15. Ирландия
  16. Литва
  17. Австрия
  18. Канада
  19. Словения
  20. Чехия

Афганистан снова оказался на последнем месте в списке - 147 место. Сьерра-Леоне, Ливан, Малави и Зимбабве замыкают пятерку самых несчастных стран мира.

Украина в этом году опустилась на 111 место в рейтинге.

США (24 место) опустились до самого низкого за всю историю показателя, а Великобритания (23 место) сообщила о самой низкой средней оценке жизни с момента публикации отчета в 2017 году. Коста-Рика и Мексика впервые вошли в первую десятку самых счастливых стран.

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