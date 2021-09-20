Новые доплаты украинцам: по сколько раздадут и кому, появилось разъяснение

Украинцам пообещали ряд компенсационных выплат, правда, со следующего года
В Пенсионном фонде Украины раскрыли детали постановления Кабмина от 15 сентября 2021 о дополнительной соцзащите отдельных категорий граждан. Об этом сообщается на Фейсбук-страничке ПФУ.
В частности, документом предусмотрена ежемесячная компенсация с 1 октября 2022 пенсионерам в возрасте 70-75 лет в размере до 300 гривен. Начиная с 2023 года эта выплата будет индексироваться.
Также обозначены дополнительные гарантии для лиц, старше 70 лет, размер пенсии которых не превышает 3 тысяч гривен. Тем, у кого страховой стаж не менее 35 лет (у мужчин) и 30 лет (у женщин) гарантироованы доплаты до 3000 гривен. Если наработки меньше - то доплаты будут пропорционально имеющемуся страховому стажу.
Кроме того, с 1 декабря 2022 пенсионерам, которым не исполнилось 70 лет и которые получают "трудовую" пенсию в размере до 2500 гривен и не работают, обещают следующие доплаты:
Украинцы бурно обсуждают в Сети эти нововведения:
"Хоть бы не смешили. Сейчас пенсия должна начинаться от 10000 грн.,а зарплата от 20000"
"С 1 октября следующего года у пенсионеров с 30-летним стажем пенсия и так не будет уже ниже 3000 гривен, потому что она ежегодно индексируется и растет - так что ничего и не изменится, это какая-то тупость кабинета министров и пенсионного фонда"
"Скоро выборы, а это скрытый подкуп пенсионеров, которым все равно кто будет у власти".