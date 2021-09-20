Украина В Кабмине рассказали, что будет с тарифами в новом отопительном сезоне

2021-09-20 20:00

В Минрегионе не видят оснований для повышения тарифов на отопление и горячую воду. Глава ведомства заверил, что граждане получат тепло без опозданий

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что готовность украинских предприятий к новому отопительному сезону составляет 90%.

Об этом сообщила пресс-служба возглавляемого им ведомства.

Чернышев рассказал, что чиновники его ведомства регулярно выезжают в регионы, чтобы проверить их готовность к новому сезону отопления.

Министр также проинформировал, что будет с тарифами на тепло и горячее водоснабжение в свете изменений цен на природный газ, которые происходят практически ежедневно. Чернышев отметил, что "Нафтогаз" предложил предприятиям одну из самых низких цен на рынке - 7 тыс. 420 грн за 1 тыс. куб м.

Поэтому, считает министр, оснований для роста тарифов на отопление о горячую воду нет.