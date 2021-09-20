Украина Министр финансов рассказал, сколько потратят на перепись населения

2021-09-20 21:00

 

Журналисты отметил, что в бюджете на 2022 год заложены две цифры на перепись населения. Примечательно, что запланированные траты отличаются в зависимости от результатов голосования

Министр финансов Украины считает, что правительство "следует поблагодарить" за то, что средства на начало процесса вообще были найдены.

Об этом глава финансового ведомства рассказал в интервью "Украинскому радио".

Так, журналист отметил, что в госбюджете -2022 запланировали две разные сумм ы на перепись в 2023-м: 1,7 млрд грн, если депутаты примут скандальный "ресурсный" законопроект и всего 400 млн - если провалят голосование. Представитель СМИ поинтересовался, почему суммы разнятся в четыре раза.

"Скажите спасибо, что мы нашли деньги на перепись населения в 2023 году. 400 млн гривен - это начало процесса, который будет осуществляться с помощью электронных средств переписи", - ответил Марченко.

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