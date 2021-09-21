Украина В Нафтогазе сделали заявление о ценах на газ для населения и предприятий

2021-09-21 18:40

В НАК пообещали, что до конца апреля 2022 года стоимость "голубого топлива" для граждан увеличиваться не будет. Стоимость природного газа останется на уровне в 7,96 грн/куб. м

Директор по интегрированным коммуникациям Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Максим Белявский заявил, что стоимость природного газа в Украине до конца апреля 2022 года не изменится ни для населения, ни для предприятий, генерирующих тепло и горячую воду.

Об этом чиновник рассказал в эфире "Громадського радио".

По словам Белявского, цена "голубого топлива" для украинцев составит 7,96 грн/куб м, для производителей тепла и горячей воды - 7,42 грн/куб. м. По его словам, уже более 50% предприятий подписали контракты с НАК. Белявский пооветовал поинтересоваться у представителей своих компаний-поставщиков тепла, подписали ли они контракты с "Нафтогазом" (или с другой компанией и по какой цене).

По словам представителя НАК, компания готова сотрудничать даже с должниками, которым предлагает оплачивать текущее потребление природного газа.

"Любая информация, связанная с тем, что будет меняться цена на газ, тарифы на отопление или горячую воду - ложная и нацелена на дестабилизацию ситуации в обществе", - заверил Белявский.