Украина Мэр Ивано-Франковска даст миллион гривен школе, которая вакцинирует всех сотрудников

2021-09-22 10:12

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал 1 миллион гривен на развитие инфраструктуры тому учебному заведению, которое первым обеспечит на 100% вакцинацию сотрудников от коронавируса.

Как передает Укринформ, об этом Марцинкив заявил во время оперативного совещания.

"Первое заведение, которое достигнет 100% вакцинации работников, получит 1 миллион гривен на развитие инфраструктуры", — заверил городской голова.

По информации Департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета, в 50 из 58 школ города вакцинированы 80% (и более) работников.

В работающих детсадах этого показателя достигли сотрудники 29 заведений из 44 Также 80% персонала получили прививки в каждом втором заведении внешкольного образования. Работники восьми заведений профессионально-технического образования пока не смогли достичь этого показателя.

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