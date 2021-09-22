Украина Украинцам рассказали об «универсальных донорах» крови

2021-09-22 18:20

Биологи утверждают, что первая группа крови является универсальным донором

Биологи рассказали об «универсальных донорах» крови. Они считают, что биологически первая группа крови является универсальным донором, передает storinka.com.ua.

Специалисты объясняют, что в настоящее время по закону переливать кровь можно только с идентичными группами (первую — первой, вторую — второй и т.д.). Но если исходить из биологии, то первая группа крови является универсальным донором (ее можно переливать любой другой группе), а четвертая — универсальным реципиентом (человеку с четвертой группой можно перелить любую из групп).

Врачи также отмечают значение группы крови для здоровья - данный показатель может влиять на риски развития сахарного диабета или склонность к инфекции.



Ранее сообщалось, что почетные доноры в Украине имеют право на получение надбавки к пенсии в размере десяти процентов от прожиточного минимума. На сегодняшний день надбавка составляет 229.4 гривны в месяц. Эту сумму должны добавлять к основным выплатам пенсионера. При этом предусмотрено повышение этой доплаты. С 1 декабря 2021 года доплата почетным донорам составит 239.3 гривны, а с июля - 250.8 гривны.



Кстати, в нашей стране на сегодняшний день насчитывается более четырех тысяч почетных доноров. Такой статус может получить человек, который бесплатно сдал 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 разовых максимально допустимых доз плазмы крови.