​В Украине многоквартирные дома будут обслуживать по-новому: что изменится

Правительство одобрило проект постановления, которым вносятся изменения в предоставление услуг по управлению многоквартирным домом и соответствующего типового договора.
Об этом пишет finance.ua.
"Предложенные изменения уточняют условия, по которым должны предоставляться услуги по управлению многоквартирным домом, в частности, уборка придомовой территории. Благодаря этому обеспечивается прозрачность отношений между совладельцами многоэтажек и управителями", – отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.
Что изменится:
расходы на уборку и другие услуги по обслуживанию дома и прилегающей территории включаются в расходы на управление, если земельный участок под домом, а также надлежащие здания, сооружения и придомовая территория, в соответствии с Государственным земельным кадастром, находятся в собственности или пользовании совладельцев;
в случае, если придомовая территория многоквартирного дома не оформлена в собственность или пользование, такие расходы будут включаться в расходы на содержание дома исключительно по согласию совладельцев на договорных началах и по согласованию с органом местного самоуправления границ и площади территории, которую совладельцы согласны содержать.
Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.