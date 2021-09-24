Украина ​В Украине многоквартирные дома будут обслуживать по-новому: что изменится

2021-09-24 17:50

 

Правительство одобрило проект постановления, которым вносятся изменения в предоставление услуг по управлению многоквартирным домом и соответствующего типового договора.

Об этом пишет finance.ua.

"Предложенные изменения уточняют условия, по которым должны предоставляться услуги по управлению многоквартирным домом, в частности, уборка придомовой территории. Благодаря этому обеспечивается прозрачность отношений между совладельцами многоэтажек и управителями", – отметила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Что изменится:

расходы на уборку и другие услуги по обслуживанию дома и прилегающей территории включаются в расходы на управление, если земельный участок под домом, а также надлежащие здания, сооружения и придомовая территория, в соответствии с Государственным земельным кадастром, находятся в собственности или пользовании совладельцев;

в случае, если придомовая территория многоквартирного дома не оформлена в собственность или пользование, такие расходы будут включаться в расходы на содержание дома исключительно по согласию совладельцев на договорных началах и по согласованию с органом местного самоуправления границ и площади территории, которую совладельцы согласны содержать.

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

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