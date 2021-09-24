Украина Субсидии в Украине назначают на определенный срок: как работает схема и какие документы нужны

2021-09-24 18:50

 

Субсидии в Украине будут назначаться на определённый срок — на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября) и отопительный сезон (с 1 октября по 30 апреля).

Как украинцу получить субсидию...

Субсидия будет назначена с месяца обращения до даты окончания отопительного сезона. В мае произойдёт расчёт субсидии на коммунальные услуги по поставке тепловой и электрической энергии, а также распределение природного газа. Длительность отопительного сезона — с 16 октября по 15 апреля.

Всем получателям субсидии необходимо сообщить в органы социальной защиты об изменениях: состава зарегистрированных в жилом помещении лиц, их социального статуса; перечня получаемых услуг и исполнителя услуг; о единовременных покупках или других финансовых операциях на сумму более 50 тысяч грн.

Документы, нужные для подачи: заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии, декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

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