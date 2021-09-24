Украина Секс-скандал в поезде "Ужгород - Лисичанск": появились неожиданные подробности

2021-09-24 12:15

 

В поезде "Ужгород - Лисичанск" проводница занялась оральным сексом со спящим пассажиром. Об этой кричащей истории, произошедшей в октябре 2018 года, напомнил журналист Олександр Рудоманов.

Пассажир написал заявление в полицию, в котором обвинил проводницу поезда в том, что она занялся с ним оральным сексом без его согласия.

Как выяснилось, сотрудница Укрзализныцбыла в состоянии легкого алкогольного опьянения. В итоге против нее было возбуждено уголовное производство по статье "хулиганство".

А недавно Олександр Рудоманов рассказал, что данная история получила неожиданное продолжение.

Выяснилось, что пассажиру секс с проводником просто приснился. Но почему он не поведал это полиции, не известно.

"Пассажир сообщил, что во время проезда в поезде сообщением" Ужгород - Лисичанск "он заснул и ему приснился сон, который был очень эротичным. В соответствии с этим он не проснувшись от сна, позвонил на спецлинию и сообщил какую-то чушь", - рассказали в полиции .

Документ такого содержания опубликовал в соцсети Facebook Александр Рудоманов.

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