Украина Стало известно точное число безработных в Украине, ситуация начинает...

2021-09-25 12:30

Во втором квартале 2021 года количество безработного населения в Украине составило 1,6 млн человек, тогда как в I квартале отметка была на уровне 1,8 млн человек.

Как свидетельствуют данные Госстата, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 49,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 56,2 %.

При этом уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет упал до 9,3% (в I квартале - 10,5%).

Напомним, что ранее Кабмин выделил на пособие по безработице 460 млн. Средства позволят погасить задолженность по программе по частичной безработице на период карантина.

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