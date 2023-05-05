ВОЙНА В Украине Работодатели столкнулись с нежеланием мужчин официально трудоустраиваться из-за повесток

2023-05-05 19:31

Украинские работодатели столкнулись с нежеланием мужчин официально трудоустраиваться из-за повесток .

Мужчины из-за нежелания получить повестку соглашаются работать только неофициально.

После того как своим постановлением правительство обязало работодателей вручать повестки от военкоматов своим сотрудникам, украинские предприятия стали сталкиваться с нежеланием части мужчин трудоустраиваться официально.

"После нового года мы объявили набор водителей в штат. Столкнулись с тем, что часть тех, кто откликнулся говорят - официально устраиваться не хотим, чтоб не получать повесток потом. Говорят, что могут работать только неофициально", - сказал руководитель одного из предприятий

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