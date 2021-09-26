Украина В Украине поднимут минимальную пенсию: когда и сколько добавят

2021-09-26 15:00

С 1 октября 2021 года украинским пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет начнут выплачивать ежемесячную прибавку к выплатам в сумме 400 гривен, а с 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда Украины.

Так, с 1 декабря 2021 года вырастет прожиточный минимум (с 2294 до 2393 грн), который влияет на размер пенсионных выплат. Минимальная пенсия в Украине вырастет с 1854 до 1934 гривен. Вырастут и размеры надбавок, доплат, повышений.

Кроме того, с 1 декабря вырастет минимальная заработная плата с 6 тысяч грн до 6,5 тысяч грн - в связи с этим вырастет и размер минимальной пенсии 65-летним лицам: она составит 2600 гривен при условии наличия стажа 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин.

Как сообщал "Апостроф", на будущий, 2022 год, запланировано пять повышений пенсий. Первое состоится уже 1 января и будет касаться лиц с инвалидностью из числа ликвидаторов Чернобыльской катастрофы.