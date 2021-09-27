В Украине серьезно подорожала недвижимость на вторичке: что подогревает цену "хрущевок"

В Украине уверенными темпами повышается стоимость недвижимости на вторичном рынке. При этом, как отмечают риелторы, самым большим спросом пользуются малогабаритные квартиры советской типовой застройки – хрущевки, брежневки, чешки, сталинки и т. д.
Об этом сообщил портал UBR.
Покупают такое жилье не только в Киеве, но и в других регионах, отдавая приоритет крупным городам.
Советские типовые "однушки" и "двушки" сегодня составляют примерно 70% спроса на вторичным рынке недвижимости. В свою очередь, примерно 60% из них – это однокомнатные квартиры. Их цена ныне составляет от 35 тысяч долларов в крупных региональных центрах типа Харькова, Днепра, Одессы и Львова. В Киеве стоимость таких квартир доходит до 50 тысяч долларов. В то же время около 35% спроса составляют двухкомнатные квартиры стоимостью 70-100 тысяч долларов.
На цены влияет множество факторов. Это и местоположение, удобство в плане транспортного сообщения, техническое состояние дома и его коммуникаций, качество внутреннего ремонта и т д.
"С начала 2021 года малогабаритные квартиры подорожали от 7 до 10% в зависимости от регионального центра и перечисленных технических характеристик", – отметил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.
Быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры
Малогабаритные квартиры пользуются сейчас огромным спросом (около 60%). По словам экспертов, какого-нибудь ажиотажа нет, но спрос повышается уверенно, а вслед за ним происходит и подорожание. Именно высокая востребованность, высокий спрос являются главными регуляторами цен на такие квартиры.
Например, с 2018-го по 2020 год стоимость однокомнатных квартир в среднем по стране увеличилась практически на 15%.
Топ-областей по удорожанию вторички
Лидерами по удорожанию однокомнатных квартир являются:
- Хмельницкая область – в среднем подорожание составило 31,5%;
- Днепропетровская, Винницкая и Полтавская области – 26%;
- Ровенская область – 24,5%;
- Закарпатская область – 24%;
- Черниговская область – 22%;
- Киевская область – 21%.
В остальных регионах повышение стоимости "однушек" не превысило 15-20%.
Эксперты утверждают, что до конца этого года цены могут повыситься еще на 2-3%.
Зачем люди скупают квартиры
Прежде всего, это обыкновенная базовая потребность человека – иметь собственное жилье. В связи с этим "однушки и "двушки" всегда доминировали по полулярности на вторичном рынке недвижимости.
Именно такой тип жилья является самым реалистичным для обыкновенных среднестатистических молодых граждан, которые хотят иметь свое жилье.
Кроме этого около 40% приобретений малогабаритных квартир осуществляется с целью сохранения имеющихся средств и получения дохода от аренды.
Для сравнения: количество инвестиционных сделок на первичном рынке в сегменте одно- и двухкомнатных квартир, в зависимости от качественных характеристик строящегося объекта, может достигать 80% в Киеве и до 50-60% – в крупных областных центрах.