Украина В Украине серьезно подорожала недвижимость на вторичке: что подогревает цену "хрущевок"

2021-09-27 19:40

В Украине уверенными темпами повышается стоимость недвижимости на вторичном рынке. При этом, как отмечают риелторы, самым большим спросом пользуются малогабаритные квартиры советской типовой застройки – хрущевки, брежневки, чешки, сталинки и т. д.

Об этом сообщил портал UBR.

Покупают такое жилье не только в Киеве, но и в других регионах, отдавая приоритет крупным городам.

Советские типовые "однушки" и "двушки" сегодня составляют примерно 70% спроса на вторичным рынке недвижимости. В свою очередь, примерно 60% из них – это однокомнатные квартиры. Их цена ныне составляет от 35 тысяч долларов в крупных региональных центрах типа Харькова, Днепра, Одессы и Львова. В Киеве стоимость таких квартир доходит до 50 тысяч долларов. В то же время около 35% спроса составляют двухкомнатные квартиры стоимостью 70-100 тысяч долларов.

На цены влияет множество факторов. Это и местоположение, удобство в плане транспортного сообщения, техническое состояние дома и его коммуникаций, качество внутреннего ремонта и т д.

"С начала 2021 года малогабаритные квартиры подорожали от 7 до 10% в зависимости от регионального центра и перечисленных технических характеристик", – отметил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита.

Быстрее всего дорожают однокомнатные квартиры

Малогабаритные квартиры пользуются сейчас огромным спросом (около 60%). По словам экспертов, какого-нибудь ажиотажа нет, но спрос повышается уверенно, а вслед за ним происходит и подорожание. Именно высокая востребованность, высокий спрос являются главными регуляторами цен на такие квартиры.

Например, с 2018-го по 2020 год стоимость однокомнатных квартир в среднем по стране увеличилась практически на 15%.

Топ-областей по удорожанию вторички

Лидерами по удорожанию однокомнатных квартир являются:

- Хмельницкая область – в среднем подорожание составило 31,5%;

- Днепропетровская, Винницкая и Полтавская области – 26%;

- Ровенская область – 24,5%;

- Закарпатская область – 24%;

- Черниговская область – 22%;

- Киевская область – 21%.

В остальных регионах повышение стоимости "однушек" не превысило 15-20%.

Эксперты утверждают, что до конца этого года цены могут повыситься еще на 2-3%.

Зачем люди скупают квартиры

Прежде всего, это обыкновенная базовая потребность человека – иметь собственное жилье. В связи с этим "однушки и "двушки" всегда доминировали по полулярности на вторичном рынке недвижимости.

Именно такой тип жилья является самым реалистичным для обыкновенных среднестатистических молодых граждан, которые хотят иметь свое жилье.

Кроме этого около 40% приобретений малогабаритных квартир осуществляется с целью сохранения имеющихся средств и получения дохода от аренды.

Для сравнения: количество инвестиционных сделок на первичном рынке в сегменте одно- и двухкомнатных квартир, в зависимости от качественных характеристик строящегося объекта, может достигать 80% в Киеве и до 50-60% – в крупных областных центрах.