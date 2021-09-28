Украина Украинцам объяснили, что будет с пенсиями, субсидиями и тарифами в октябре

2021-09-28 17:20

Украинцам рассказали, что будет с пенсиями, тарифами на коммунальные услуги и жилищно-коммунальные субсидии в октябре.

Об этом пишут vesti.ua.

Так, в Украине уже с начала месяца изменятся тарифы на газ, свет, отопление и горячую воду. К тому же изменится механизм учета потребленных услуг – платить придется теперь не только за себя, но и "за соседа".

Также не повезло и получателем субсидий – госпомощь в октябре урежут. А вот пенсионерам наконец начнут платить обещанные "возрастные" надбавки.

Свет немного подешевеет

Уже с 1 октября в Украине будет снижен тариф на электроэнергию – соответствующее решение приняло правительство еще в августе этого года. Исходя из документа, стоимость киловатт-часа будет снижена с 1,68 грн до 1,44 грн для тех домохозяйств, которые потребляют менее 250 кВт·ч в месяц. Как отмечают в правительстве, под "новый" тариф попадут порядка 80% украинцев.

При этом глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко рассказал изданию, если брать отдельно многоквартирные дома и городскую местность, то даже 300 кВт·ч – это мало.

"У кого дома стоят электроплиты, то все они рискуют не вписаться. А в Киеве это все дома выше девяти этажей", - объяснил он.

Газ уже более 30 грн

Стоимость газа в Украине резко выросла на фоне продолжающегося несколько месяцев "газового ралли", в ходе которого цена голубого топлива на европейских биржах уже побила все рекорды и по состоянию на 27 сентября находится на отметке, близкой к $720 за тыс. куб. м.

При этом месячные тарифы, которые поставщики газа указывают на октябрь, уже перевалили за 30 грн за куб. м.

В частности, "КиевГазЭнерджи" поднял месячную цену на газ на октябрь до 30,50 грн за кубометр. Тогда как в сентябре тариф этой компании был на уровне 19,80 грн за куб. "ТАС Энергия страны" по месячному тарифу в октябре будет предлагать газ за 30,06 грн за куб, что более чем на 10 грн превышает сентябрьскую цену.

Однако есть и те, кто откровенно демпингует. К примеру, YASNO в Киеве, Днепре и Донецкой области установил месячный тариф на уровне 12 грн за куб на октябрь. А вот для украинцев, заключивших годовые контракты, цены не поменяются. Правительство и регулятор все-таки защитили большинство украинцев от ценовых колебаний путем введения обязательных годовых тарифов.

Согласно данным "Газотеки", "Нафтогаз" и газсбыты группы РГК, на которых приходится около 76% бытовых потребителей, предложили годовой тариф на уровне 7,8−8 грн/куб. м, что значительно меньше рыночных цен.

Отопление: на 40% больше

Уже с 1 октября 2021 года тарифы на тепло и горячую воду увеличатся до 40% в зависимости от населенного пункта. Некоторые регионы уже сообщили о повышении тарифов на поставку энергоресурсов.

В частности, в Черновцах цены на отопление вырастут на 70%. В Киеве и Полтаве за тепло в доме придется платить на 40% больше. Одесса подняла тариф на 56%, а Кременчуг – на 53%. Таким образом, если сегодня тариф на тепло для киевлян, в квартирах которых установлен счетчик, составляет 1654,41 грн, а без счетчика – 38,5 грн/кв. м, то с октября, согласно озвученным в мэрии прогнозам, 1 Гкал по счетчику обойдется примерно в 2,2–2,3 тыс. грн, а без счетчика – порядка 50–54 грн/кв. м отапливаемой площади. Простыми словами, отопление квартиры в 50 кв. м теперь будет стоить 2,5–2,7 тыс. грн/мес.

Вдобавок к этому в Украине введут и новые правила оплаты коммунальных услуг. Теперь жителей многоквартирных домов обяжут платить не по индивидуальным, а по общедомовым счетчикам.

То есть за "лишние" воду и тепло, которые ушли на дом, но не зафиксированы квартирными приборами учета. Говорится о Законе о ЖКХ и Законе о коммерческом учете, которые были приняты еще несколько лет назад, но по разным причинам так и не заработали на полную силу.

Теперь же, после того как в конце апреля президент подписал Закон №1060, которым вносятся изменения в Закон о ЖКХ, новшества вступили в силу.

"Представим ситуацию, когда общедомовой счетчик показал потребление в 100 куб. м, а сумма квартирных — 80 куб. м. Эти 20 куб. м называются "небаланс". Так вот до этого небаланс в случае 100% оборудования квартир учетами прибора ложился на убытки предприятия. Теперь же Закон о коммерческом учете четко регламентирует: все, что зашло в дом, должно быть оплачено в доме. Соответственно, там, где ставятся магниты или где есть утечки, будет все распределяться внутри дома", – объяснила изданию начальник Управления развития жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко.

Субсидии урежут: новые нормы

С 1 октября все нормативы потребления комуслуг сократят в полтора раза и вернут к тем показателям, которые были до пандемии. Так как размер субсидии на оплату коммуналки зависит не только от доходов членов семьи, но и норм потребления коммунальных услуг, это равносильно урезанию этой самой помощи.

Нормы потребления газа:

3,3 куб. м в месяц на человека (только газовая плита);

5,4 куб. м на человека — если есть газовая плита, однако нет ни горячей воды, ни газового водонагревателя;

10,5 куб. м на человека — если есть плита и газовый бойлер.

При этом если в помещении предусмотрено газовое отопление, то норму рассчитывают с учетом площади помещения — по 4 кубометра на один квадратный метр. Кроме того, в отопительный сезон применяется особый коэффициент, который устанавливают в зависимости от типа дома и климатических условий региона.

Вода:

холодная вода (при наличии в доме горячей) — 2 куб. м на человека;

холодная вода (если нет горячей) — 3,6 куб. м;

горячая вода — 1,6 куб. м;

водоотвод — 3,6 куб. м на человека.

Свет:

без электроплиты — 100 кВт·ч в месяц на семью из одного человека плюс еще по 30 кВт·ч на каждого дополнительного члена семьи. В сумме должно быть не более 220 кВт·ч;

с электроплитой — 110 кВт·ч на семью из одного человека плюс по 30 кВт·ч на каждого дополнительного члена семьи. В сумме — не более 230 кВт·ч;

с электроплитой без горячей воды — 130 кВт·ч на семью из одного человека плюс по 30 кВт·ч на каждого дополнительного члена семьи. Суммарно — не более 250 кВт·ч.

Если в доме установлено электроотопление, то норма составляет 30 кВт·ч на один квадратный метр площади. При этом, как и в случае с газовым отоплением, во время отопительного сезона действует свой поправочный коэффициент. Таким образом, государство дает субсидию только в объеме социальной нормы. А все, что потребляется выше нее, нужно будет оплачивать в полном объеме.

Надбавки к пенсиям

В первых числах октября пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет, наконец, выплатят обещанные надбавки в размере 400 грн. При этом для получения возрастной доплаты установлено ограничение. Так, согласно постановлению, не получат надбавку пенсионеры 75–80 лет, у которых размер пенсии превышает 10 340,35 грн – размер средней зарплаты в Украине за 2020 год.

А еще через год, с октября 2022 года, обещают дополнительно по 300 грн установить пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет.