Украина Безвиз Украины с ЕС могут отменить: что происходит

2021-09-29 16:40

Некоторые страны ЕС предложили отменить безвизовый режим для граждан нескольких стран, в том числе Украины.

Об этом пишет издание "Радио Свобода".

Сообщается, что Германия, Франция и Италия из-за частых нарушений визового законодательства хотят отменить безвиз между ЕС и Албанией, Молдовой, Украиной.

Согласно внутреннему документу ЕС, граждане указанных стран используют безвизовый режим, чтобы незаконно проживать в Европейском Союзе и подавать необоснованные ходатайства об убежище.

В документе также указывается, что за последние три месяца количество прошений о предоставлении убежищ от граждан Грузии увеличилось на 50%. Этим недовольны представители Франции и Чехии. Последняя "жалуется" еще и на украинцев.