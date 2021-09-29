Украина В Украине в ближайшее время ожидаются сильные заморозки

2021-09-29 20:20

На поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 (уровень опасности, оранжевый)

В Украине в ближайшее время ожидаются сильные заморозки. Это коснется большинства областей.

Как сообщили в пресс-службе УкрГидрометцентра, такую погоду стоит ожидать 30 сентября, а также 1-3 октября. По данным синоптиков, заморожки ожидаются в центре, на востоке, севере.

На поверхности почвы и местами в воздухе 0-5 (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0-3 (уровень опасности, оранжевый). Прогнозируется, что они обойдут большинство западных областей и побережья морей.

Напомним, украинцы получат ещё один дополнительный выходной из-за празднования Дня защитника 14 октября. Таким образом, в октябре украинцев ждут 11 выходных дней.

Согласно прогнозу, в этом году средняя месячная температура в октябре будет 7-12°C. В Карпатах температура будет ниже и составит 6-7°C.