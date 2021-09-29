Украина Размер субсидий в Украине изменится автоматически, названа сумма: "Если повысятся тарифы..."

2021-09-29 22:00

Субсидии в этом году начислят примерно трем миллионам украинцам

Близится новый отопительный сезон, поэтому вопрос субсидий становится все актуальнее. На данный момент известно, что соцпомощь назначена 2,5 миллиона домохозяйств, однако ежемесячно это число будет увеличиваться, поэтому в итоге субсидии получат около трех миллионов семей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на заявление министра соцполитики Марины Лазебной.

По информации политика, средняя компенсация на оплату ЖКХ в отопительный сезон 2021−2022 составит примерно 2000 гривен.

Кроме того, Лазебная уточнила, что если повысятся тарифы, то пройдет автоматический перерасчет и размер помощи изменится.

Отметим, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов 29 сентября сообщил на канале "Украина 24", что тарифы на газ и горячую воду для населения в этом году расти не будут. По словам политика, цены останутся такими же, как в предыдущем сезоне. Для этого государство планирует поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ.

Также Чернышов отметил, что к запуску тепла готовы уже более 90% предприятий и сетей. Отопление планируется включать уже 15 октября.