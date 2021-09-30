В частности, методика определяет принципы проверки достоверности информации для назначения, начисления и осуществления государственных выплат малообеспеченным семьям, а также выявления несоответствия данных в автоматизированных информационных системах, реестрах, базах данных.
"Верификация достоверности информации, которая влияет на определение права на получение государственных выплат малообеспеченным семьям, осуществляется путем сравнения данных, предоставленных при назначении реципиенту государственных выплат, которые были предоставлены Министерством социальной политики и Государственным центром занятости, и информации субъектов предоставления информации (минюста, МОН, МВД, Государственной налоговой службы, ЦИК, Госгеокадастра, Пенсионного фонда Украины, Гостаможслужбы и т. д.)", – говорится в сообщении.
Например, будет собрана информация от Государственной налоговой службы относительно наличия доходов, от МВД – относительно зарегистрированных транспортных средств и их владельцев, действительности документов, удостоверяющих личность; от Минобразования – по обучению реципиентов для получения высшего образования и так далее.
К тому же будет проведена проверка, покупали ли такие семьи в течение 12 месяцев перед обращением за назначением государственной социальной помощи земельный участок, квартиру (дом), транспортное средство, строительные материалы, другие "товары долгосрочного потребления".
Вдобавок к этому проверят, оплачивали ли семьи единоразово любые услуги на сумму, которая на дату покупки, оплаты превышает 50 тыс. гривен.
Для этого могут уточнить операции по покупке согласно данным банков.
Также проверят наличие в составе семьи трех и более детей в возрасте до 18 лет.
Этой методикой также определены этапы осуществления верификации государственных выплат малообеспеченным семьям.
Под государственными выплатами понимается:
- государственная социальная помощь малообеспеченным семьям;
- помощь на получение экономической самостоятельности малообеспеченной семьи (далее – пособие).