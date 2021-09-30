Украина Минфин "отфильтрует " получателей соцвыплат в Украине

2021-09-30 20:00

Министерство финансов Украины подготовило "отфильтрует" получателей социальных выплат, определив, кто может обойтись без государственной помощи.

Об этом пишет sud.ua.

Так, Минфин подготовил проект приказа об утверждении Методики верификации государственных выплат малообеспеченным семьям. То есть, информацию о семьях проверят, чтобы решить, кто может обойтись и без государственной помощи. При этом будет использоваться информация, взятая у банков.

Так, согласно проекту: "Для осуществления верификации государственных выплат используется информация, полученная от субъектов предоставления информации, в том числе от ... банков - по осуществлению операций по покупке".