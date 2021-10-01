Украина Виталий Кличко уволил чиновника, который на два года затянул подготовку Генплана Киева

2021-10-01 09:01

Мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя Института Генплана Киева Сергея Броневицкого, сообщает пресс-служба КГГА.

Чиновник уволен из-за затягивания подачи проекта Генплана, которого ждут с 2019 года.

"В 2019 году вы публично обещали скорейшую подготовку проекта Генерального плана к общественным слушаниям и обсуждению. Уже заканчивается 2021. И снова слышим обещания, что вот-вот проект Генплана будет представлен. Поэтому, ничего личного, мы говорим о результатах работы: я принял решение уволить вас с должности", - сказал Кличко.

Он поручил главному архитектору Киева Александру Свистунову и замглавы КГГА Петру Оленичу оперативно доработать Генплан.

Документ утвердят только после общественных слушаний. Кличко отметил, что "киевляне уже заждались принятия этого важного для развития города документа".



"Мы должны принять Генплан в интересах города и его жителей, а не в интересах застройщиков. Генеральный план создается не на год или два. Это - глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города. Проект того, каким мы видим в дальнейшем развитие Киева", - сказал Кличко.