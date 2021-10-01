Украина Зеленский пояснил ситуацию с повышением тарифов на тепло и горячую воду для населения

2021-10-01 19:28

Кабинет Министров, НАК «Нафтогаз Украины», Ассоциация городов Украины и Конгресс местных и региональных властей подпишут меморандум, который позволит не повышать тарифы на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей, сообщает Укринформ.

"На этом заседании между правительством нашего государства, между НАК «Нафтогаз», Ассоциацией городов Украины, Конгрессом местных и региональных властей мы подписываем меморандум, согласно которому до конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа", — отметил Владимир Зеленский.

Он заверил, что повышения цен не будет «несмотря на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств».

В то же время Президент подчеркнул, что это решение не является комплексным, отметив, что в настоящее время «латаем дыры».

"Я ожидаю появления аналогичного меморандума — и мы уже начали работать с местными властями, — я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три последующих года, чтобы не было сюрпризов для граждан Украины", — сказал Владимир Зеленский.

Глава государства добавил, что в этом году подготовка к отопительному сезону является вызовом, несмотря на рост цен на газ в мире.

На заседании состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном периоде 2021-2022 годов.

 

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