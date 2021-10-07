Политика видео Как Верховная Рада рассматривала отставку спикера Дмитрия Разумкова

2021-10-07 09:40

На сегодняшнем заседании Верховной Рады Украины "Слуги народа" попытаются избавиться от позволившего себе свободомыслие и не совпадающую с мнением большинства точку зрения спикера Дмитрия Разумкова.

Вчера в президентской политсиле уже подготовили для этого "почву". Вопрос скорополительной отставки Разумкова нардепы оперативно включили в повестку дня пленарного заседания.

Так, предложение первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко рассмотреть отставку Разумкова в этот четверг, 7 октября, поддержали 246 нардепов.

"Предлагаем в соответствии с частью 1 статьи 77 Регламента Верховной Рады назначить рассмотрение вопроса отзыва председателя Верховной Рады с должности на 07.10.2021 года. Согласно части 4 статьи 76 Регламента Верховной Рады Украины, дать поручение Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной совета в текущем году", - сказал Корниенко, представляя в зале под куполом проект постановления об изменениях в повестку дня.

Нардеп от «Слуги народа» Евгения Кравчук подтвердила информацию о том, что на должность спикера рассматривают Руслана Стефанчука. А его место, по данным СМИ, может занять председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

Сам Разумков 4 октября пригласил парламентариев из «Слуги народа» на встречу. Однако, как заявила нардеп Евгения Кравчук, что общего заседания фракции с Разумковым не будет. Спикер поставил под сомнение соблюдение принципов демократии во фракции «Слуга народа», после того, как ему отказали во встрече с коллегами.

Ранее Зеленский наконец-то объяснил, почему обижается на Разумкова.

2 октября в Трускавце президент Владимир Зеленский сказал, что проблема Дмитрия Разумкова в том, что он не разделяет некоторых моментов программы партии «Слуга народа», а не в его личности.

Кроме того, Дмитрий Разумков уже открыто заявил, что в случае лишения его депутатского мандата подаст в суд.

"И здесь это уже будет не моя собственная позиция, это будет не моя должность, а это будет то, за что, в том числе голосовали за меня и коллег, которые сегодня работают в стенах Верховной Рады Украины. Это уже не о должности, а о людях", - отметил Разумков.