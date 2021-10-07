Украина ПФУ подсказал, кому и на сколько повысят пенсию до конца года

2021-10-07 16:40

В Пенсионном фонде Украины объяснили, когда, кому и на сколько повысят пенсию до конца 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ на своей странице в Фейсбук.

Так, с 1 октября около миллиона украинских пенсионеров 75-80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 400 гривен. Однако на 1 декабря запланированное еще одно повышение пенсий.

В частности, пенсии с 1 декабря повысят пенсионерам возрастом от 65 лет со стажем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Минимальная пенсия для них вырастет до 2600 гривен в связи с ростом минимальной зарплаты (с 6 тысяч до 6,5 тысяч гривен).

А также всем категориям пенсионеров будет повышен уровень минимальной пенсии на 4,34% (с 1854 до 1934 грн) в связи с ростом прожиточного минимума. Возрастет и размер доплат и надбавок.